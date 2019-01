Einbruch in Viersen : Unbekannte brechen in Altenheim ein

Viersen Unbekannte sind an der Ringstraße in Viersen in der Nacht zu Mittwoch, gegen 3 Uhr, in die Büroräume eines Altenheimes eingebrochen. Laut Polizei hebelten die Einbrecher das Fenster auf und durchsuchten das Büro.

Die Polizei vermutet, dass sie sich mit einem Fahrzeug vom Tatort entfernten. Die Polizei fragt: Wer hat im Bereich der Ringstraße zwischen 3 und 3.30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise unter Ruf 02162 3770.

(rp)