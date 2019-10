Einbrüche in Viersen : Einbrecher stehlen Geld aus Praxis

Foto: Michael Scholten Die Polizei bittet um Hinweise.

Süchteln Die Polizei verzeichnete zwei Einbrüche in Praxisräume in der Nacht zu Mittwoch. In einem Fall machten die Täter Beute.

Büroeinbrecher sind in der Nacht zu Mittwoch in Süchteln aktiv gewesen. Laut Polizei hebelten Unbekannte zwischen 3 und 3.15 Uhr ein Fenster zu einer Praxis an der Düsseldorfer Straße auf. Sie flüchteten ohne Beute – vermutlich, weil sie bemerkt hatten, dass Anwohner wach geworden waren und Ausschau hielten. Erfolgreicher waren Einbrecher an der Höhenstraße. Sie hebelten ein Fenster einer Praxis auf, durchsuchten Räume und stahlen Geld. Hinweise: Ruf 02162 3770.

(RP)