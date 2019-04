Kreis Viersen : Bürgerinitiative kommt nach Viersen

Info

Termin Die Sondersitzung des Planungsausschusses des Kreistages findet am Donnerstag, 11. April, 18 Uhr, im Sitzungssaal des Forums der Kreisverwaltung am Rathausmarkt 3 in Viersen statt. Einziger Tagesordnungspunkt ist der Stand des Verfahrens bei den Windenergieanlagen in Vorst, im Landschaftsschutzgebiet Flöthbach, an der Grenze zu Süchteln. Die Sitzung ist öffentlich. Parkplätze sind von der Lindenstraße anzufahren.