Viersen: Viersener Ehepaar hat braune Tonne wieder

Viersen Seit September gab es Ärger bei der Leerung.

Hermann Faßbender rief bei der Stadtverwaltung Viersen an und bemängelte diesen Zustand. Mehr als eine Woche verging, in der das Ehepaar nichts hörte. Dann stand auf einmal eine braune Tonne mit Belüftung am Stichweg, an dem die Faßbenders wohnen. Ein Zettel informierte darüber, dass die Tonne für sie bestimmt war.