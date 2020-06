Grünstreifen in Viersen : Disteln statt Rosen — Ärger über Wildwuchs

Auf einem rund 150 Quadratmeter großen Grünstreifen in der Nähe der Festhalle sprießen zum Verdruss der Nachbarn Brennesseln und Disteln. Um das zu ändern, müsse der Boden ausgetauscht werden, erklärt ein Sprecher der Stadt.

Disteln, Ähren, Brennnesseln und dazu diverses Blätterwerk: Der etwa 150 Quadratmeter große Grünstreifen neben der Einfahrt zum Parkplatz an der Viersener Festhalle ist dicht bewachsen. Mittendrin steht ein Baum. „Das sieht doch wirklich nicht gut aus“, sagt Hildegard Vogt. Die 79-Jährige wohnt in der Nähe, kommt oft an der Fläche vorbei. Noch näher dran wohnt Christa Franken: Das Grundstück der 76-Jährigen grenzt an die öffentliche Grünfläche. „Das ist so ungepflegt, nur Unkraut, nur Wildwuchs“, bekräftigt sie. Schon mehrmals habe sie sich bei der Stadtverwaltung gemeldet, nichts sei passiert. „Ich bekam zur Antwort, im Moment sei nicht genug Personal vorhanden, aber das würde gemacht. Ich habe dann nur gefragt: Können Sie mir noch dazu sagen, in welchem Jahr?“