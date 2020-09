Kostenpflichtiger Inhalt: Kommunalwahl 2020 in Viersen : Kopf-an-Kopf-Rennen in Viersen

Christoph Hopp (CDU) erhielt bei der Bürgermeisterwahl 473 Stimmen mehr als Amtsinhaberin Sabine Anemüller. Am 27. September treffen beide in der Stichwahl aufeinander. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Im ersten Wahlgang trennten sie nur 473 Stimmen. Am 27. September treten Christoph Hopp (CDU) und Sabine Anemüller (SPD) zur Stichwahl fürs Bürgermeisteramt in Viersen an.