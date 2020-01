Viersen : „Unsere Stadt ist es wert, gewürdigt zu werden“

„Ich bin überzeugt, dass es für den gemeinsamen Weg Mut, aber auch und vor allem eine optimistische und positive Haltung braucht“, sagte Bürgermeisterin Sabine Anemüller beim Neujahrsempfang in der Festhalle. Foto: Martin Röse

600 geladene Gäste besuchten am Freitagabend den Neujahrsempfang in der Festhalle. Die Bürgermeisterin warb fürs Miteinander.

Rund 600 geladene Gäste sind am Freitagabend der Einladung von Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) zum Neujahrsempfang in die Festhalle gefolgt, kamen bei Bier, Cola oder Wein ins Gespräch. Die Bürgermeisterin begrüßte Vertreter von Vereinen, Verbänden, Organisationen der Stadt aus den Bereichen Sport, Jugend, Soziales, Kultur und Wirtschaft, „sowie alle Menschen, die sich auf vielfältigste Art und Weise in und für unsere Stadt engagieren“. Den musikalischen Willkommensgruß überbachte der Shantychor Süchteln, der vor rund zehn Jahren aus der Initiative „Miteinander-Füreinander Süchteln“ entstand. „Dieser Chor lebt das Motto Miteinander-Füreinander“, sagte Anemüller. „Für das, was Sie einander und uns allen an Lebensfreude geben, danke ich Ihnen von Herzen.“

Unsere Redaktion dokumentiert die Rede der Bürgermeisterin in Auszügen:

„Der heutige Abend und das gesamte Jahr 2020 steht unter dem Motto ,Vier sind Viersen’. 50 Jahre sind vergangen, seit aus den drei stolzen Städten Dülken, Süchteln und Viersen die neue Stadt Viersen geformt wurde.

Sie alle kennen die Geschichte und die Geschichten hinter der Geschichte ... Kurz gesagt: Der damals vom Land NRW vorgegebene Zusammenschluss war nicht für alle Beteiligten ein Grund zur Freude. Zumal das Ergebnis dann auch noch den Namen ,Viersen’ verordnet bekam, wo man sich doch untereinander zähneknirschend auf ,Dreistadt’ geeinigt hatte.

Die Reform von 1970 sollte starke Kommunen schaffen ... Nach einem halben Jahrhundert können wir sagen: Ja, das ist gelungen. Und weil das gelungen ist, wollen wir den 50. Geburtstag unserer ,neuen’ Stadt ausführlich feiern – mit vielen und vielfältigen Aktionen von Viersenern für Viersener. Viersen feiert verteilt über das ganze Jahr ... Der Höhepunkt wird das Familien- und Bürgerfest sein, zu dem ich Sie schon heute herzlich für das letzte Wochenende der Schul-Sommerferien einlade.

,Vier sind Viersen’ – in diesem Motto stecken zwei Elemente. Da ist das große Ganze, das mehr ist als die Summe der Teile. Darauf gehe ich später nochmals ein. Und da sind die „Vier“, die vier Stadtteile mit ihren eigenen Besonderheiten. Und, das ist besonders wichtig: mit ihren eigenen Stärken und Qualitäten. Lebendige Stadtteile mit Treffpunkten und moderner Infrastruktur sind es, die die Lebensqualität der dort wohnenden Menschen bestimmen. Gerade der lokale Patriotismus schafft ein Heimatgefühl. Nur so können Menschen sich als Teil der Gemeinschaft verstehen. Und nur wer dazugehört, gibt auf seine Umgebung acht und schätzt sie.

Das erlebe ich im Alltag und ich erlebe es immer wieder bei den Bürgerdialogen und Bürgersprechstunden in allen Stadtteilen. Diese ... offenen Angebote in Boisheim, Dülken, Süchteln und Viersen waren, sind und bleiben für mich besonders wichtig. Wichtig, um im persönlichen Gespräch zu erfahren, was die Menschen bewegt. Das ist die Grundlage meiner Arbeit als Bürgermeisterin. Mit den Menschen zu sprechen, auf Augenhöhe, ihre Wünsche und Gewohnheiten kennenzulernen, sie wahrzunehmen und ihre Anliegen ernst zu nehmen. Darauf kommt es an, gerade in einer Zeit der sozialen und manchmal sogar asozialen Medien...

,Vier sind Viersen’, das steht für Einheit in Vielfalt. Eine Vielfalt, die wir bewusst fördern und erhalten. Zum Beispiel durch die für jeden deutlich sichtbaren Verwaltungsstandorte in Dülken, Süchteln und Viersen. Ein zentrales Rathaus für die Gesamtstadt, von dem manche träumen, mag zwar organisatorische Vorteile mit sich bringen. Doch als Zeichen für die Menschen in unserer Stadt, als Symbol für den Umgang mit den historischen und bis heute gelebten Strukturen, wäre es in meinen Augen eine Katastrophe. Wir würden schlicht alle vor den Kopf stoßen, die sich in ihrem jeweiligen Stadtteil engagieren... Nur im Miteinander kommen wir zu einer Lösung, die dann auch den Stadtteil stärkt.

Dieser Weg des Miteinanders ist es, der nicht nur die Stadtteile stärker werden lässt, sondern auch die Gesamtstadt. Ein Weg, den beispielsweise der Werbering erkannt hat. Er hat ganz Viersen im Blick, ohne die Bedeutung der Stadtteile aus den Augen zu verlieren ... Mit attraktiven Festen, Märkten und anderen Veranstaltungen wirbt er erfolgreich für Viersen.

Und unsere Stadt ist es wahrlich wert, beworben und gewürdigt zu werden. Monat für Monat sehen wir, dass mehr Menschen unsere Stadt als ihren neuen Wohn- und Lebensort wählen. Einen deutlicheren Beweis dafür, dass Viersen beliebt ist, kann es kaum geben ... Viersen bietet genau das, was für Alt und Jung wichtig ist zum Wohnen und Leben. Daran, meine Damen und Herren, wollen und müssen wir gemeinsam weiterarbeiten. Wir können und sollen miteinander um den besten Weg ringen, das gemeinsame Ziel dürfen wir dabei aber nie aus den Augen verlieren.

Ein ganz großer und wichtiger Schritt für unsere Stadt war und ist das Ende der Haushaltssicherung. ... Wir werden uns weiterhin mit der Frage beschäftigen, wie wir die neu gewonnene Freiheit in den Gestaltungsmöglichkeiten für unsere Stadt nutzen, um Viersen als Standort noch attraktiver werden zu lassen.

Dazu zählen insbesondere Investitionen. Notwendige Investitionen. Vor allem in der Kinderbetreuung. Wir bauen neue Kitas. Wir erweitern die Ganztagsbetreuung in den Schulen. Und für ganz wichtig halte ich die Modernisierung und den Ausbau der IT-Infrastruktur an all unseren Schulen. Die berühmt-berüchtigte Sanierung der Schultoiletten gehört zu unseren Vorhaben. Hier werden wir investieren. Ich bin froh und dankbar, endlich in der Lage zu sein, diese Investitionen auf der Grundlage eines langfristig stabil aufgestellten Haushalts- und Finanzplan angehen zu können.

Und noch eins stimmt mich bei unserem Haushalt froh. Das ist die positive Entwicklung unserer Unternehmen und natürlich die positive Entwicklung unserer Gewerbesteuer-Einnahmen. Die Unternehmen in unserer Stadt wachsen. Sie fragen uns nach Möglichkeiten, ihre Produktions- und Gewerbeflächen auszubauen. An diesen Vorhaben sind weder Rückgang noch Rezession abzulesen, sondern Wachstum und ein in die Zukunft gerichteter, positiver Blick.

Hier müssen die Unternehmen unterstützt werden: Dafür möchte ich künftig Baugenehmigungen schneller, besser und serviceorientierter erteilen. Das gehen wir an, nicht nur mit mehr Personal, sondern auch mit einem neuen organisatorischen Konzept. Davon profitieren natürlich nicht nur unsere Unternehmen, sondern auch private Umbauer und Neubauer.

Ich hatte von Viersen als attraktivem Standort gesprochen. Attraktiv nicht nur für Unternehmen, sondern auch für Menschen. Denn so wie Menschen Unternehmen brauchen, brauchen die Unternehmen Menschen. Den Fachkräftemangel spüren alle Betriebe. Darum gilt hier: Alles, was wir für unsere Stadt tun, kommt nicht nur den Bürgern direkt zugute. Es ist auch immer zugleich eine Maßnahme der Wirtschaftsförderung. Denn die Unternehmen in unserer Stadt sollen und möchten mit den Vorzügen ihres Standorts angeben können, wenn sie um Fachkräfte werben.

Werbung ist ein gutes Stichwort ... „Tue Gutes und rede darüber“, heißt es ... Wir haben viel und wir können viel. Und das müssen noch mehr Menschen wahrnehmen, in der Stadt und außerhalb. Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing werden darum in Zukunft noch wichtigere Handlungsfelder sein. Denn eine attraktive Stadt mit attraktiven Arbeitsmöglichkeiten ist die beste Antwort auf die Herausforderung Fachkräftemangel.

Das gilt natürlich auch für unsere Stadtverwaltung ... Wir brauchen in allen Bereichen kompetente und engagierte Mitarbeiter. Darum arbeiten wir stetig und beständig daran, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Gute Arbeitsbedingungen, flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten, digitale Entwicklungschancen, noch mehr und bessere Ausbildungsangebote – das sind nur einige der Elemente, mit denen sich unsere Stadt für die Zukunft noch besser aufstellt.