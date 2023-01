Kommunalwahl 2025 in Schwalmtal Bürgermeister Andreas Gisbertz erwägt zweite Kandidatur

Was macht ein Bürgermeister? Woran hat Gisbertz bei der Arbeit Spaß, woran nicht? Wer entscheidet über neue Häuser oder Sportanlagen? Wie schützt die Verwaltung die Umwelt? Wie hilft sie Geflüchteten aus der Ukraine? So lauteten einige Fragen, die die Mädchen und Jungen aus den Klassen 5a und 5d stellten. Gisbertz‘ Besuch gehörte laut Lehrerin Lena Weinrich vom Klassenlehrer-Team der 5d in den Politikunterricht; dabei hätten sich die Klassen zunächst mit Regeln im privaten Bereich und in der Schule beschäftigt, dann mit Entscheidungen innerhalb einer Gemeinde, deren Ablauf Andreas Gisbertz jetzt schilderte. Er beschrieb die Arbeit in der Verwaltung mit ihren Fachbereichen, die politische Abstimmung im Gemeinderat, die oft, aber nicht immer einstimmig sei. „Man braucht Geld, Platz und die Zustimmung des Rates“, schilderte Gisbertz den Weg von einer Idee bis zur Umsetzung. Die Ratsmitglieder würden etwa entscheiden, wie viel Geld in Schulen wie das St.-Wolfhelm-Gymnasium investiert wird, wo neue Häuser entstehen, dass die Kita in Amern um eine fünfte Gruppe erweitert wird oder dass die Anlage des SC Waldniel mit einem Kunstrasenplatz attraktiver werde.