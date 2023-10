Grenzland-Bürgermeister zur Flüchtlingssituation „Wir brauchen Zeit“

Jeweils zehn bis 20 geflüchtete Menschen kommen Woche pro Woche in Brüggen und Niederkrüchten an. Ihre Heimatländer: Ukraine, Syrien, Afghanistan, aber zum Beispiel auch Iran und Irak. Wie viele geflüchtete Menschen im Gegenzug Brüggen und Niederkrüchten Woche für Woche wieder verlassen? „Keiner“, sagen Brüggens Bürgermeister Frank Gellen (CDU) und Niederkrüchtens Bürgermeister Karl-Heinz Wassong (parteilos). Die aktuelle Flüchtlingszahl in Brüggen sei „absoluter Höchststand ever“, sagt Gellen. Die Burggemeinde sei verpflichtet, die Menschen aufzunehmen, sie dürfe die Geflüchteten nicht ablehnen – aber womöglich werde sie es bald müssen. „Wir sind schon kurz davor“, ergänzt Amtskollege Wassong. Etwas anders sieht es derzeit in Schwalmtal aus: Der Gemeinde wurde für drei bis vier Wochen ein Aufnahmeaufschub gewährt. „Wir sind bis oben zu“, sagt Bürgermeister Andreas Gisbertz (CDU). Das allein führt allerdings nicht zu dem Aufschub.