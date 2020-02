Karneval in Schwalmtal : Bürgermeister Pesch löst den Rathaus-Schlüssel aus

Karneval in Schwalmtal

Schwalmtal Bürgermeister Pesch und sein Stellvertreter Kurt van de Flierdt lösten jetzt den Rathaus-Schlüssel aus.

Es ist in Schwalmtal eine Tradition: Der Bürgermeister muss den im vergangenen Jahr eroberten Rathausschlüssel bei den Schwalmtaler Möhnen mit flüssiger Währung auslösen, bevor sie ihn Altweiber erneut zu erobern versuchen. Die Verhandlungen waren für Michael Pesch in diesem Jahr hart, da wohl beim Rathaussturm 2019 der große, schwere Schlüssel zur Pforte des Rathauses nicht sofort griffbereit war. Die Möhnen forderten darum mehr als nur Sekt. Bürgermeister Michael Pesch (CDU) und der stellvertretende Bürgermeister Kurt van de Flierdt (CDU) hatten ein schlechtes Gewissen und sahen geknickt den Fauxpas ein. Man einigte sich auf eine Flasche des Schwalmtaler Jubiläumslikörs Schwalmfee und Ramazotti zusätzlich.

Am Altweiber-Donnerstag, 20. Februar, können sich gewandete Möhnen dem Rathaussturm anschließen. Ab 13 Uhr treffen sich die Damen bei Angelo und Maria in der Pumpenstraße. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Eine Vollmaske muss ebenfalls nicht getragen werden. Über Verstärkung würden sich die Möhnen sehr freuen. DJ Dirk wird auf dem Waldnieler Marktplatz ab 13.33 Uhr bei der Altweiber-Party des Schwalmtaler Gewerbevereins die Besucher in einem beheizten Zelt unterhalten – Ende offen. Um 15.11 Uhr soll dann das Rathaus erobert werden – Zutritt nur für gewandete Möhnen. bigi