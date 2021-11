Diskussion um den Silberahorn in Brüggen : Bürgermeister weist Kritik zur Bürgerinfo zurück

Um diesen Silberahorn am Kreuzherrenplatz geht es. Foto: Daniela Buschkamp

Brüggen Die Bürgergemeinschaft Silberahorn gibt nicht auf. Am Freitag übergibt sie 1200 Protest-Karten im Rathaus ab. Am Montag gibt es zum Thema eine Bürgerversammlung in der Burggemeindehalle.

Am Freitag, 19. November, wird die Gruppe „Bürgergemeinschaft Silberahorn“ die zurückerhaltenen Postkarten im Rathaus an Bürgermeister Frank Gellen (CDU) übergeben.

Die Gruppe hatte an 6000 Haushalte in Brüggen, Born und Bracht Postkarten verteilt. Darauf konnten Teilnehmer „Ich bin für den Erhalt des Silberahorns am Kreuzherrenplatz“ ankreuzen und die frankierte Karte an Gabriela Hausmann zurückschicken. Bei der letzten Zählung am Mittwochabend kam Hausmann auf 1200 Karten. Dazu kommen fünf Karten, bei denen sich die Absender für die Umsetzung des Ratsbeschlusses und für die Fällung des Baumes aussprechen. „Hausmann hofft „auf weitere Postkarten am Freitag“. Durch die Aktion wolle die Gruppe erfahren, wie viele Menschen in Brüggen tatsächlich den Silberahorn erhalten wollen und auch diese Position deutlich machen.

Gabriela Hausmann habe nach ihren Angaben bei Gesprächen mit Anwohnern bemerkt, dass viele nichts oder wenig über das Thema wussten. Daraufhin hat die Gemeindeverwaltung für Montag, 22. November, um 17 Uhr eine Bürgerversammlung in der Burggemeindehalle organisiert. Hausmann kritisierte den Termin als für Berufstätige ungeeignet. Zudem hätte eine solche Veranstaltung vor dem Ratsbeschluss stattfinden sollen.

Dazu sagt Bürgermeister Gellen: „Alle Beratungen zum Kreuzherrenplatz waren öffentlich, die Niederschriften ebenfalls.“ In Anbetracht der öffentlichen Sitzungen, der Berichte in der Presse und auch bei der schon jahrelang bestehenden Beratungen über den Kreuzherrenplatz „finde ich die Kritik, die Verwaltung hätte früher informieren müssen, unangemessen“, so Gellen. „Die politischen Abläufe um den Kreuzherrenplatz waren öffentlich, nachvollziehbar und unter Beteiligung der verantwortlichen Gremien.“ Um 17 Uhr würden viele Kommunen tagen.

(busch-)