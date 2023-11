Volkstrauertag im Kreis Viersen Bürgermeister: „Werden alles in unserer Macht Stehende tun, jüdisches Leben zu schützen“

Kreis Viersen · Der Krieg gegen die Hamas stand im Mittelpunkt der Gedenkveranstaltungen am Totensonntag. In Viersen standen Erinnerungen an deutsch-israelische Schüleraustausche auf dem Programm.

19.11.2023 , 15:44 Uhr

Der Terrorangriff der Hamas stand im Mittelpunkt des Volkstrauertags in Viersen. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Bei den Gedenkveranstaltungen zum Volkstrauertag im Kreis Viersen — unser Foto entstand in der Totenhalle des städtischen Friedhofs Löh in Viersen — stellten die Bürgermeister ihre Solidarität mit Israel in den Mittelpunkt. „Wir verurteilen den feigen Terrorangriff der Terrororganisation Hamas vom 7. Oktober auf das Schärfste und betonen als deutsche Städte und Gemeinden die Unverbrüchlichkeit der Solidarität mit Israel und unterstreichen das Recht Israels, sich zu verteidigen“, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der Stadt- und Gemeindeoberhäupter. „Wir möchten unser tiefes Mitgefühl für jedes unschuldige zivile Opfer zum Ausdruck bringen.“ Das gelte allen unschuldigen israelischen Opfern ebenso wie „allen unschuldigen palästinensischen Opfern, die von der Hamas feige als menschliche Schutzschilde missbraucht werden“. In Viersen wurde über Erfahrungen am Albertus-Magnus-Gymnasium mit deutsch-israelischen Schüleraustauschen berichtet. Die Stadt Viersen unterhält seit 22 Jahren eine Städtepartnerschaft mit der 6000-Einwohner-Stadt Pardesia, 30 Kilometer nördlich von Tel Aviv. RP/RP-Foto: Knappe

(RP)