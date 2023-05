Bürgermeister im Kreis Viersen zu Flüchtlingsgipfel „Wir sehen die Gefahr, dass die Stimmung kippt“

„Die Geflüchteten, die in den Kommunen vor der Tür stehen, sind jetzt da“, sagte Wassong. „Allein uns in der Gemeinde Niederkrüchten wurden in dieser Woche zwölf zusätzliche Flüchtlinge zugewiesen.“ In der Stadt Viersen wird die Zuweisungsquote aktuell mit 108 Prozent übererfüllt, in vielen Kommunen des Kreises fehlt es an Unterbringungsmöglichkeiten. In den kommenden Wochen sollen die Zahlen weiter steigen.