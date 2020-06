Engagement in Brüggen : Eine Anerkennung für das Ehrenamt

Brüggen Rund 80 Brüggener erhielten jetzt im Kultursaal von Bürgermeister Frank Gellen die Ehrenamtskarte. Damit sichern sich ehrenamtlich oder bürgerschaftlich Engagierte Vergünstigungen und Rabatte in ganz Nordrhein-Westfalen.

„Die Ehrenamtskarte ist eine kleine Anerkennung für das geleistete Engagement. Wir sind froh, dass zahlreiche Unternehmer aus dem Ort sich mit einem Bonus für die Karteninhaber beteiligen. Mir bleibt es, stellvertretend für alle ein großes Danke zu sagen. Unsere Gemeinde lebt davon, dass sich Menschen finden, die auch in so einer Situation wie dieses Jahr für andere da sind“, betont Bürgermeister Frank Gellen.

„Es ist schade, dass es momentan keine Dienstabende gibt, das vermisse ich“, sagt die junge Frau. Sie habe nicht gewusst, wie abwechslungsreich und umfangreich die Tätigkeiten beim Roten Kreuz sind. „Es fängt bei der Autopflege an und hört beim Zeltaufbau auf. Jeden ersten Mittwoch im Monat sind normalerweise Dienstabende um 19.30 Uhr. Das Planungsteam bereitet diese themenbezogen vor“, informiert Kim Reetz. Fortbildungen seien Pflicht. Bei zahlreichen Einsätzen, etwa bei Festen, St. Martin oder Karneval, bietet das DRK die Versorgung von Rettungskräften oder erste Hilfe an. Die Ersthelferin ist sich noch nicht sicher, welche Fachrichtung sie einschlagen möchte – Technik, Sanitätsdienst oder Betreuung. Das ehrenamtliche Engagement habe sie auf jeden Fall in ihrer persönlichen Entwicklung weitergebracht. „Ich war vor dem DRK-Beitritt eher ein graues Kirchenmäuschen mit geringem Selbstbewusstsein. Zu meiner Entwicklung haben die Leute beim DRK sehr beigetragen. Dafür bin ich dem Team sehr dankbar“, sagt Kim Reetz. Auch Bastian und Linda Königs erhielten die Ehrenamtskarten. Beide sind bei der Freiwilligen Feuerwehr. Bastian Königs seit 2015, vorher war er bereits in Krefeld bei der Feuerwehr freiwillig im Einsatz. Der 35-Jährige kam durch einen Küchenbrand im familiären Umfeld und berufliche Kontakte zum Blaulicht-Bereich zur Freiwilligen Feuerwehr. „Wenn man in der Situation ist, wo man sich selbst nicht mehr helfen kann, ist man froh, wenn Leute kommen, die darin ausgebildet sind“, betont er.