Klage des Brüggener Bürgermeisters Frank Gellen „Wir sind am Ende der Nahrungskette“

Bürgermeister Frank Gellen (CDU) ist sauer. Im Zentrum seines Ärgers steht das Land Nordrhein Westfalen und konkret das Familienministerium. Von dort hieß es in der vergangenen Woche nämlich: „Für die bedarfsgerechte Planung beziehungsweise den Ausbau der Kindertagesbetreuung sind in erster Linie die kommunalen Jugendämter zuständig.“ Was Gellen besonders aufregt, ist die Tatsache, dass vom Bund und Land gesetzliche Vorgaben geschaffen werden und die Kommunen damit am Ende allein gelassen werden.