Abstimmung in Viersen Bürgerentscheid zu Primus-Schule im August

Soll der Primus-Schulversuch in Viersen um drei Jahre verlängert werden? Darüber müssen nun die Viersener entscheiden. Der Stadtrat hat am Dienstag mehrheitlich beschlossen, dem Bürgerbegehren der Initiative „Primus ist Zukunft“, die den längeren Erhalt der Schule fordert, nicht zu folgen. Deshalb kommt es zum Bürgerentscheid. Als Termin dafür hatte die Stadtverwaltung den 9. August vorgeschlagen. Weil erst wenige Tage vorher die Sommerferien enden, einigte sich der Rat auf einen späteren Termin: Am Dienstag, 15. August, sollen die per Briefwahl abgegebenen Stimmen ausgezählt werden.