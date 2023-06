Wenige Tage vor erstem Bürgerentscheid Stadt Viersen weist Vorwürfe der Initiatoren zurück

Viersen steht vor dem ersten Bürgerentscheid in seiner Geschichte – und kurz vor der Auszählung am Freitag, 16. Juni, wird der Ton zwischen der Stadtverwaltung und den Mitgliedern der „Quartierkids“, den Initiatoren des Bürgerentscheids, deutlich schärfer. In der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses nahm Christoph Zenz, Fachbereichsleiter der Hauptverwaltung, zu den Vorwürfen der Quartierkids Stellung, dass die Verwaltung den Bürgerentscheid schlecht durchführe und vorsätzliche Hindernisse aufbaue. Zenz sprach sichtlich bewegt von „Anschuldigungen und Anfeindungen“ etwa in den sozialen Netzwerken, auf die die Stadtverwaltung reagieren wolle.