Bürgerbegehren in Viersen 6000 Unterschriften für Erhalt der Primusschule gesammelt

Auf Supermarktparkplätzen und in Fußgängerzonen haben die Mitglieder der Initiative „Primus ist Zukunft“ Unterschriften gesammelt, unter anderem in Geschäften, Arztpraxen und Kitas ihre Unterschriften-Sammelboxen aufgestellt. „3791 Unterschriften hätten es sein müssen, geworden sind es 6000 in nur 42 Tagen“, teilt die Initiative, die sich mit einem Bürgerbegehren für den längeren Erhalt der Primusschule in Dülken einsetzt, nun mit. Die Listen liegen der Stadtverwaltung bereits vor: „Die Prüfung läuft“, sagt Stadtsprecher Frank Schliffke.