Bürgerbegehren in Viersen Fraktionen äußern sich zu Primusschule in Viersen

Maja Roth-Schmidt, Fraktionsvorsitzende und schulpolitische Sprecherin der Grünen, erklärt hingegen: „Wir vermissen in der aktuellen Diskussion um die Verlängerung des Primus-Schulversuchs in Viersen derzeit die Bereitschaft, sich mit der Situation sachlich und frei von Emotionen auseinanderzusetzen. Mögliche Alternativen zum vorzeitigen Auslaufen der Primusschule werden dadurch einfach vom Tisch gewischt.“ Um die Gesamtsituation an den Dülkener Grundschulen noch einmal genauer in den Blick zu nehmen, hat ihre Fraktion 15 Fragen an die Schulverwaltung gerichtet. Liegen die Antworten der Schulverwaltung vor, wollen die Grünen damit noch einmal neu auf die Mehrheitsfraktionen zugehen, um mögliche Alternativen zum Auslaufen der Primusschule zu besprechen.