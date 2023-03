Grundschulausbau in Viersen GGS Rahser: Bürgerbegehren erfolgreich

Mindestens 3.791 gültige Unterschriften musste die Viersener Elterninitiative „Quartierkids“ für ihr Bürgerbegehren sammeln – 4.178 sind es geworden. „Wir sind überglücklich und dankbar für all die helfenden Hände, die wir hatten“, sagt Mitinitiatorin Manuela Marbach-Doan. Über das Ergebnis informierte am Dienstagabend Frank Fünders von der Stadtverwaltung die Mitglieder des Schulausschusses. Im Hauptausschuss am kommenden Montag wird darüber beraten, wie es weiter geht: Soll, wie im Bürgerbegehren gefordert, der Teilstandort der Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Rahser an der Krefelder Straße ausgebaut werden? Oder kommt es zum Bürgerentscheid? Die Stadtverwaltung rechnet mit Kosten von rund 7,3 Millionen Euro für einen Ausbau. Ein Bürgerentscheid würde rund 150.000 Euro kosten.