Bürgerbegehren in Viersen Primus-Eltern sammeln Unterschriften

Feste Standorte, an denen die Initiative ihre Infostände aufbaut, hat sie bisher nicht: „Wir testen noch so ein bisschen die Orte aus“, sagt Winz. Die Edeka-Parkplätze in Alt-Viersen und Dülken, der Boisheimer „Dorv-Laden“ und der Wochenmarkt in Süchteln werden ausprobiert, nennt er Beispiele. Darüber hinaus gebe es Sammelboxen zum Beispiel in der evangelischen Kirche in Dülken an der Martin-Luther-Straße und im Büro der Grünen an der Hauptstraße in Viersen.