Aktion in Viersen : Bürger sollen 1000 Bäume pflanzen

Die Stadtverwaltung lädt die Viersener zu einer großen Pflanzaktion auf die Süchtelner Höhen ein. Nach Stürmen und Borkenkäfer-Befall soll am 29. Februar das Gelände um den früheren Kletterwald Niederrhein aufgeforstet werden.

Zwei Jahre nach dem Sturm Friederike und zwei Hitzesommern bittet Viersens Stadtverwaltung die Bevölkerung um Mithilfe: Viersener Bürger sind eingeladen, am Samstag, 29. Februar, auf die Süchtelner Höhen zu kommen. In der Nähe des früheren Kletterwaldes Niederrhein sollen 1000 Buchen, Hainbuchen, Linden und Wildkirschen gepflanzt werden. Fachkräfte der Abteilung Stadtgrün und Forsten werden sie dabei unterstützen.

Vor zwei Jahren hatte Sturmtief Friederike große Lücken in den Viersener Baumbestand gerissen. Von den 12.000 Festmetern Fichte werden in diesem Jahr nur noch zehn Prozent vorhanden sein. Das ist nicht nur dem Sturm geschuldet, sondern zwei Hitzesommern und einem massenhaften Befall mit Borkenkäfern. Der Kletterwald-Betreiber Jörg Brockes hat deshalb den Standort gewechselt; am Wochenende 4./5. April eröffnet der neue Kletterwald auf den Hinsbecker Höhen in Nettetal.