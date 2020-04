Corona-Krise im Kreis Viersen : Menschen akzeptieren Maskenpflicht

„Fast alle Fahrgäste haben sich an die Maskenpflicht gehalten“, erklärte ein Sprecher der NEW mobil und aktiv. Nur ein geringer Teil der Fahrgäste habe die Maskenpflicht noch nicht befolgt. Foto: bauch, jana (jaba)

Kreis Viersen Im Kreis Viersen gab es bei den Kontrollen der Ordnungsämter keine Auffälligkeiten. Bußgelder wurden nicht verhängt. Allerdings ist ein Verstoß gegen die Maskenpflicht bisher nicht im Bußgeldkatalog enthalten.

Der erste Tag mit Maskenpflicht – in den Geschäften im Kreis Viersen verlief er ohne größere Probleme. „Alle Kunden kamen direkt mit Maske ins Geschäft“, berichtet Silke Hesserle vom Spielwarengeschäft Seidel in der Fußgängerzone. „Eine Frau hatte die Maske im Laden heruntergezogen – da haben wir sie schnell darauf hingewiesen, dass sie die Maske tragen muss.“ Auch bei „Ernsting’s Family“ verlief der Montag reibungslos. „Alle Kunden halten sich an die Maskenpflicht“, hieß es.

Für die Mitarbeiter des Expert-Marktes in der Rathausmarkt-Galerie war Montag der erste Öffnungstag nach dem Lockdown. Hintergrund: Das Geschäft ist mit 1600 Quadratmetern Verkaufsfläche deutlich größer als die erlaubten 800 Quadratmeter. Mithilfe von Absperrungen wurden das Ladenlokal in der vergangenen Woche verkleinert. „Mit den Umsätzen an diesem ersten Tag sind wir sehr zufrieden“, berichtet Filialleiterin Christiane Müllers. Ein Mitarbeiter gibt am Eingang Karten aus – maximal 40 Kunden dürfen sich gleichzeitig im Geschäft aufhalten. „Lediglich zwei Kunden kamen ohne Maske; denen konnten wir mit einem Mund-Nase-Schutz aushelfen“, berichtet Müllers.

Info Maskenpflicht auch in Bussen Fahrgäste „Nur ein geringer Teil der Fahrgäste hat die Maskenpflicht am ersten Tag noch nicht befolgt“, erklärte ein Sprecher der NEW mobil und aktiv. Bei Verstößen müssen Fahrgäste den Bus verlassen – „weitere Strafen liegen im Ermessen der Ordnungsbehörden“, so der Sprecher. Fahrer Da die Fahrerkabinen in allen Bussen der NEW durch eine transparente Schutzplane abgetrennt sind und die Fahrgäste durch die hinteren Türen einsteigen dürfen, sind die Busfahrer nach Einschätzung des Berufsverbandes VDV ausreichend geschützt und müssen keine Masken im Fahrdienst tragen.

In der Gemeinde Brüggen gab es laut Michael Einmal vom Ordnungsamt am Montag bei den Kontrollen „keine Auffälligkeiten“, Bußgelder wurden nicht verhängt. Die Teams des Ordnungsamtes seien im gesamten Gemeindegebiet in Lebensmittelgeschäften und Hofläden unterwegs gewesen. Ihr Ziel sei eher Aufklärung der Menschen als Strafe gewesen. Zwar gelte ein Verstoß gegen die landesweit geltenden Maskenpflicht als Ordnungswidrigkeit. Für diese Ordnungswidrigkeit sei im Bußgeldkatalog aber keine Strafe festgesetzt worden.

In dem fehlenden Bußgeldkatalog sieht auch Thomas Höpfner, Leiter des Fachbereichs Ordnung der Gemeinde Schwalmtal, ein Problem. „Wir wissen gar nicht, wie hoch ein Bußgeld aussehen könnte, wenn jemand beim Einkaufen ohne die vorgeschriebene Maske unterwegs ist.“ Zwar gelte nach der Corona-Schutz-Verordnung ein Katalog, der etwa Geldstrafen für öffentliche Versammlungen, Picknicken oder Grillen enthalte, nicht aber für Verstöße gegen die Maskenpflicht. In Schwalmtal seien die Teams des Ordnungsamtes ebenfalls am Montag unterwegs gewesen. Bei den Geschäften hatten sie insbesondere den Lebensmittelhandel im Visier. Geldstrafen mussten bei den Kontrollen nicht verhängt werden, erklärte Thomas Höpfner auf Anfrage. Wer ohne Maske etwa beim Einkaufen angetroffen werde, werde gezielt angesprochen; auch mit den Betreibern von Läden werde das Gespräch gesucht.

Auch in Nettetal lief der erste Tag mit Maskenpflicht im Einzelhandel ohne Probleme an. Ob beim Baumarkt Toom in Lobberich oder bei Netto in Breyell – überall trugen die Kunden Mund-und-Nasen-Masken. Das Ordnungsamt der Stadt hat das Einhalten dieser Vorschrift am Montag nicht kontrolliert. Dafür seien die Geschäfte selber verantwortlich, hieß es bei der Stadt. Der Einzelhandel müsse am Eingang auf die Maskenpflicht hinweisen. Bei Thomas Leuf von Spiel- und Schreibwaren Leuf kamen nur Kunden mit Masken ins Geschäft. Aber die Begeisterung, eine Maske zu tragen, halte sich auf beiden Seite der Theke in Grenzen, findet der Vorsitzende des Lobbericher Werberings. Die Kunden seien durchweg sehr diszipliniert, findet Klaus Stelzer bei Herrenmoden Fritz Schouren in Kaldenkirchen. Selbst die Kunden aus den Niederlanden hätten einen Mundschutz getragen. Bei den Nachbarn heißt er Mondkapje. Der erste Tag mit Maskenpflicht sei absolut problemlos gelaufen. Jeder halte sich daran. Als Brillenträger weiß Stelzer, dass es mit Maske nicht einfach sei, weil die Brille schnell beschlage.