Pflanzaktion in Viersen : Viersener pflanzen 1000 Bäume auf den Süchtelner Höhen

Pflanzaktion in Viersen

Rund 100 Viersener kamen am Samstag auf die Süchtelner Höhen, um bei der Wiederaufforstung zu helfen. Auf zwei Waldstücken hatten die Städtischen Betriebe rund 1000 Pflanzlöcher vorbereitet. . Foto: Martin Röse

Wo massive Stürme und Borkenkäfer Fichten vernichteten, wachsen jetzt Rotbuchen, Linden und Vogelkirschen.

Knapp 100 Viersener Bürger haben am Samstag bei der Wiederaufforstung der Süchtelner Höhen geholfen und rund 1000 junge Bäume gepflanzt. Statt Nadelbäumen sollen nun Rotbuchen, Linden, Hainbuchen und Vogelkirschen wachsen. Stürme und der Borkenkäferbefall hatten das Waldgebiet Süchtelner Höhen massiv geschädigt, Viersens Stadtförster Rainer Kammann will allein in diesem Frühjahr 18.000 neue Bäume setzen lassen. Insgesamt sollen 80.000 neue Bäume gepflanzt werden.