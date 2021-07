Open Air in Viersen : Bühne frei am Hohen Busch

Aufbau der KulturbŸhne am Hohen Busch (ehm.Eier mit Speck Platz) Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Zwar warfen Wind- und Wetterkapriolen die Aufbauarbeiten für die „Vierfalt-Kulturbühne“ am Hohen Busch in Viersen in den vergangenen Tagen zeitlich zurück, aber jetzt ist alles im Zeitplan für die Eröffnung der Open-Air-Kulturbühne.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Freitagabend geht es auf der Wiese am Steinlabyrinth los - bis 1. August gibt’s dort Live-Musik, Comedy, Akrobatik. Sorgen wegen der ergiebigen Regengüsse der letzten Tage müssen sich die Besucher nicht machen: Die Rasenfläche wird auf dem Veranstaltungs-Gelände von einem Holzdielenboden abgedeckt – die Gefahr einer „Schlammschlacht“ ist ausgeschlossen. Der Kulturbühnen-Auftakt mit dem Schauspielergespann Anna Schudt und Moritz Führmann kann kommen!

(mrö)