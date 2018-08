Bücherschrank nach Brand in Bracht wieder aufgestellt

Brüggen : Bücherschrank nach Brand wieder aufgestellt

Beluden gestern den Bücherschrank mit Lesestoff (v.l.): Frith­jof Gerstner, René Bongartz, Silke Beckstedde, Oliver Mankowski, Renate Kirsch und Frank Gellen. Foto: Sroka, Birgit (bigi)

Brüggen In Bracht können Bücherfreunde wieder Lektüre in den Schrank an der Marktstraße legen und kostenfrei Lesestoff mitnehmen

Auf dem Platz vor dem alten Bürgermeisteramt an der Brachter Marktstraße steht wieder ein Bücherschrank. Durch die schnelle Hilfe des Energieversorgers Innogy wurde der Schrank, der am 27. Juli ausbrannte, repariert. Die Plexiglasscheiben wurden erneuert, auch Pflastersteine mussten ausgetauscht werden. Denn an manchen Steinen klebte nach dem Brand geschmolzenes Plexiglas.

Am Mittwoch eröffneten Bürgermeister Frank Gellen (CDU) und Frithjof Gerstner (Innogy) den Bücherschrank erneut. „Wir haben Glück gehabt, dass bei dem Brand nichts Schlimmeres passiert ist“, sagte Gellen. „Es kam mir vor wie ein Angriff auf die Dorfgemeinschaft. Das war ein Schlag in die Magengrube.“ Gerstner dankte der Inhaberin des Cafés im alten Bürgermeisteramt, Silke Beckstedde, die vorübergehend in ihrem Café ein Bücherregal aufgestellt hatte. Beckstedde hat die Patenschaft für den Bücherschrank übernommen, sieht dort regelmäßig nach dem Rechten. Ihre Erfahrung: „Alle Altersklassen quer durch die Gesellschaft nutzen den Bücherschrank. Jedes Genre findet seine Liebhaber.“



