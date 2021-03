Bibliotheken im Grenzland : Ab sofort sind Termine in Büchereien buchbar

Ab sofort sind Termine in Büchereien buchbar

Anne Ingenrieth, Leiterin der Brüggener Bücherei, öffnet nach Termin wieder für die Nutzer, genau so wie die Büchereien in Niederkrüchten und Schwalmtal. Foto: Daniela Buschkamp

Grenzland Ähnlich wie der Einzelhandel können die Büchereien in Schwalmtal, Niederkrüchten und Brüggen ab Dienstag, 9. März, wieder nach Terminabsprache besucht werden.

Ab sofort ist die Gemeindebücherei Brüggen wieder zugänglich (Öffnungszeiten: montags 10 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr, dienstags 15 bis 18 Uhr, donnerstags 10 bis 13 Uhr und 14.30 bis 18.30 Uhr, letzter Samstag im Monat 10 bis 13 Uhr). Leser können Büchertaschen zu vereinbarten Zeiten kontaktlos abholen. Dazu kann ein Termin unter Ruf: 02163 5701555 oder per E-Mail an: buecherei@brueggen.de vereinbart werden. Bücher, Zeitschriften, CDs und Tonies können jederzeit im Bücherrückgabekasten vor der Tür eingeworfen werden.

Auch die Bibliotheken in Schwalmtal und Niederkrüchten sind für Terminvereinbarungen erreichbar: Unter Ruf 02163 572067 (Niederkrüchten) und 02163 46202 (Schwalmtal) können Leser Besuchstermine von 30 Minuten Dauer buchen. In Niederkrüchten sind dienstags und mittwochs zwischen 10 und 18 Uhr Termine möglich, in Schwalmtal donnerstags und freitags. „Die kostenlose, kontaktlose Abholung bieten wir weiterhin an“, erklärt Uta Krüger, Leiterin der Bibliotheken. „Nach Ostern hoffen wir, wieder regulär öffnen zu können.“