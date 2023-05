Buchhandlung in Viersen Die Mayersche schließt vorübergehend

Viersen · Kunden finden die Buchhandlung in Viersen demnächst an einem neuen Standort. Wegen des Umzugs wird sie bald für einige Wochen geschlossen. Nicht nur an der Inneneinrichtung soll sich etwas ändern.

11.05.2023, 11:44 Uhr

Filialleiterin Gina van Noppen und ihr Team von der Mayerschen Buchhandlung an der Hauptstraße 12 freuen sich auf einen Neustart am künftigen Standort. Foto: Nadine Fischer

Noch sind die langen Regalreihen im Ladenlokal an der Hauptstraße 12 in der Viersener Fußgängerzone mit Büchern bestückt. Geschenkartikel, Grußkarten, Deko-Ware – alles weiterhin verfügbar. Bald werden die Regale jedoch ausgeräumt und abgebaut, auch der Rest der Einrichtung und die Ware müssen raus: Die Filiale der Mayerschen Buchhandlung zieht um. Sie bleibt der Stadt aber erhalten. „Viersen kann sich auf eine moderne, zeitgemäße Buchhandlung mit neuem Ladenbau-Konzept und noch mehr Aufenthaltsqualität freuen“, sagt Michael Wetzel, Vertriebsdirektor beim Unternehmen Thalia, das 2019 mit der Mayerschen fusionierte. „Mit dem Umzug und der damit verbundenen Neueröffnung setzen wir nicht zuletzt ein positives Zeichen für den Standort Viersen – wir möchten auch zukünftig als Treffpunkt für bücherbegeisterte Menschen in der Innenstadt präsent sein.“