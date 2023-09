Buchhandlung in Schwalmtal Es wird gemordet, gelüftet, gesungen und geliebt

Willi Achten Der mit mehreren Literaturpreisen ausgezeichnete Autor Willi Achten werde am Donnerstag, 16. November, aus seinem Roman „Die wir liebten“ lesen, kündigt Ursula Freitag an: „Eine Zeitreise in die frühen 70er-Jahre an den Niederrhein, wo die Umwälzungen in ihrer Famile dazu führen, dass die Brüder Edgar und Roman in einem Kinderheim untergebracht werden, in dem die Methoden der Nazis fortbestehen.“