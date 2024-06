Plan der Citymanagerin Wie Brüggen seinen Wochenmarkt beleben will

Silke Langner, seit Kurzem Citymanagerin der Burggemeinde, hat bereits größtenteils alle Einzelhändler besucht und sie zu Gesprächen eingeladen. Am 10. Juli findet im Burginnenhof ab 18.30 Uhr ein „Round Table“ statt. Als Themen stehen bei diesem „persönlichen Kennenlernen“ unter anderem das Ladenmanagement, gemeinsame Aktion und auch die Öffnungszeiten der Einzelhändler auf dem Programm. Bis zum 3. Juli können sich die Brüggener Händler per E-Mail an silke.langner@brueggen.de oder telefonisch unter der Nummer 02163/5701-168 anmelden. Aber auch jeden ersten Mittwoch im Monat gibt es eine Sprechstunde von 17 bis 19.30 Uhr in den Räumen der Wirtschaftsförderung, die über den Eingang an der Polizeiwache zu erreichen ist.