Corona-Pandemie in Brüggen : Bürgermeister Gellen in Quarantäne

Bürgermeister Gellen in Quarantäne

Corona-Pandemie in Brüggen

Frank Gellen, Bürgermeister in Brüggen, befindet sich zurzeit in Quarantäne. Foto: Daniela Buschkamp

Brüggen Der Spatenstich am Eichenweg am 18. März war einer der letzten Termine: Warum Brüggens Bürgermeister Frank Gellen zurzeit nicht öffentlich auftreten kann.

Bürgermeister Frank Gellen (CDU) befindet sich zurzeit wegen einer Corona-Infektion in Quarantäne, er ist nach eigenen Worten aber arbeitsfähig. „Ich hoffe, am Montag wieder da zu sein“, erklärte Gellen am Donnerstag auf Anfrage. Ansonsten würden Dieter Dresen oder Thomas Jäger – sie sind allgemeine Vertreter des Bürgermeisters – die Verwaltung leiten. Dies sei bei jeder längeren Krankheit des Bürgermeisters üblich, erklärte Thomas Jäger.