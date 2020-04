Engagement in Brüggen : Brüggenerin sucht Spender für Otter-Oma

Engagement in Brüggen

Canny the Granny lebt seit ihrem zweiten Lebensjahr im Tierpark Gangelt. Zurzeit vermisst sie die Besucher. Foto: Heidy Davies/Heidy Daviees

Brüggen Der Tierpark Gangelt im Kreis Heinsberg ist seit Februar geschlossen. Dort lebt Otterweibchen Canny (17). So will Otter-Fan Heidy Davis aus Brüggen einem ihrer Lieblingstiere und dem Park helfen.

Die Brüggenerin (50) hat die Otter-Ausstellung in der Burg Brüggen mitorganisiert, dazu große Teile ihrer privaten Sammlung zur Verfügung gestellt. Dazu zählen Schmuck und Porzellanteller ebenso wie Pfotenabdrücke, Bücher oder Videos, alles mit Ottern. Davis gehört zudem zum Team Patschel, das die Neuauflage des „Patschel“-Romans von Heinrich Malzkorn realisiert hat.

Vor rund einem Jahr besuchte Heidy Davis zum ersten Mal den Tierpark in Gangelt und war seitdem viele weitere Male dort. Im Park leben auf 50 Hektar rund 600 Tiere, darunter auch „Canny the Granny“, wie Davis das betagte Otterweibchen liebevoll nennt. „Sie ist ein sehr verspieltes und aktives Tier, freut sich über jeden Besucher“, erzählt Davis. Leider lebe Canny seit dem Tod ihrer Schwester, die sie sehr vermisse, allein in ihrem Gehege. Umso mehr fehle ihr jetzt die Interaktion mit Menschen.