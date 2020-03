Feuerwehr in Brüggen : Wehrleiter: Grüne drängen auf Nichtöffentlichkeit

Brüggen Die von Bürgermeister Frank Gellen (CDU) und der Verwaltung vorgeschlagene Abberufung von Marcel von Montfort, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Brüggen, sorgt weiterhin für Wirbel. Die Verwaltung hatte dafür eine nicht-öffentliche Sitzung des Gemeinderates für Dienstag, 17.30 Uhr, angesetzt.

Mit dieser öffentlichen Behandlung des geplanten Abberufung sind die Bündnisgrünen nicht einverstanden. Zum einen aus formalen Gründen, hat Fraktionschef René Bongartz am 6. März an den Bürgermeister geschrieben: „Für meine Fraktion trug ich in der Bürgermeister-Fraktionsvorsitzenden-Runde vor, dass die Personalangelegenheit Wehrleiter in nicht-öffentlicher Sitzung zu behandeln ist. Wir verweisen auf Paragraf 48 NRW Gemeindeordnung und dem folgend auf Paragraf 6 Absatz 2a der Geschäftsordnung des Gemeinderates. Demnach ist bei der Behandlung von Personalangelegenheiten die Öffentlichkeit zwingend auszuschließen.“