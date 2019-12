Austausch mit Beesel : Brüggener vertiefen Kontakte mit Partnergemeinde

Brüggen Erstmals hatte die Gemeinde Brüggen Beeseler und Brüggener zu einem Unternehmertreffen am Weißen Stein eingeladen.

Vertreter aus Handel, Dienstleistung, Tourismus, Bau, Agrarwirtschaft sowie Industrie und Logistik waren dabei. Jeder Teilnehmer trug ein Namensschild mit seiner Branche, so dass das Fachsimpeln unter Kollegen leichter gemacht wurde. Debbie Heesakkers, Wethouder der Gemeente Beesel, betonte, dass der Arbeitsmarkt und Handel nicht an der Grenze stoppen. Sie hoffe, dass die Unternehmer in Gesprächen zueinander fänden. Brüggens Bürgermeister Frank Gellen (CDU) sah in dem Treffen am Weißen Stein eine „Riesenchance für alle“.

Anouk Ellen Susan bezeichnete sich als „Holländerin mit deutschem Herzen“. Ihr humorvoller Impulsvortrag „Lekker anders“ zeigte die Besonderheiten beider Nachbarländer und ihrer Bewohner. So wurden etwa der Bierverbrauch pro Person in Deutschland und den Niederlanden verglichen, aber auch die Bevölkerungszahl. „Allein Nordrhein-Westfalen hat mehr Einwohner“, so Anouk Ellen Susan. 5,6 Millionen Deutsche reisen jährlich nach Holland in den Urlaub, von den 17 Millionen Holländern aber nur drei Millionen nach Deutschland. Fahrradfahren sei die liebste Beschäftigung der Deutschen in Holland. Woran das wohl liegt? Die Deutschen würden die Holländer für tolerante, freundliche Freidenker halten. Beim Bild der Holländer von den Deutschen stünden Gründlichkeit, Sauberkeit im Vordergrund. „Deutsche gehen auch nachts um drei Uhr nicht bei Rot über die Straße“, so die Moderatorin. In Deutschland gehen Türen nach innen auf, in den Niederlanden nach außen. Deutsche möchten Respekt erhalten, Niederländer möchten nett gefunden werden.