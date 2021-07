Urteil gegen Brüggener : Immer wieder online unter falschem Namen betrogen

Brüggen Seine Masche war immer dieselbe: Ein Brüggener (23) bestellte im Internet teure Produkte unter falschem Namen. Warum der Mann 29 Mal zum Betrüger wurde.

Insgesamt 29 Taten räumte der Brüggener ein. Das Gericht verurteilte ihn jetzt wegen Betrugs und Computerbetrugs, in einigen Fällen blieb es allerdings beim Versuch.

Außerdem bot er wiederholt Gegenstände im Internet zum Verkauf an. Doch nachdem er den Kaufpreis erhalten hatte, ließ er die Kunden sitzen und lieferte die Bestellungen nicht aus.

Bei zwei weiteren Fällen stellte das Gericht das Verfahren gegen den Angeklagten ein. Dabei ging es um den Vorwurf, unter falschen Voraussetzungen Geld von einem Fußballverein erhalten zu haben. Der Angeklagte war Spieler eines Klubs in Schwalmtal und hatte von einem anderen Verein aus der Stadt Nettetal Geld erhalten. Dazu gab der 23-Jährige an, er habe das Geld lediglich als einen Anreiz zum Wechsel gesehen, nicht als Vorschuss für seine zukünftige Spielertätigkeit. Er sei nicht davon ausgegangen, dass die Annahme der Zahlung von 650 Euro ihn zu einem Wechsel des Fußballvereins verpflichte. Er habe den Betrag für ein Geldgeschenk gehalten, das ihn „in Wechselstimmung versetzen“ sollte. Zivilrechtlich müsse er diese Summe zurückzahlen, sagte der Richter. Aufgrund der Vielzahl der anderen Fälle fließe der Vorwurf aber in die Verurteilung nicht ein.