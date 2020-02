Austausch zwischen Kulturen : Brüggener und Beeseler vertiefen Kontakte

Brüggen Beim Kick-off am Weißen Stein waren mehr Teilnehmer gekommen als erwartet. Das nächste Treffen wird bereits geplant.

Mehr Menschen als angemeldet kamen zur Kick-off-Veranstaltung der neuen grenzüberschreitenden Stiftung Grenze(n)lo(o)s ins niederländische Café De Grens am Weißen Stein.

Diesem Treffen vorausgegangen war die formelle Unterzeichnung der seit vielen Jahren existierenden und intensiven Partnerschaft zwischen Brüggen und Beesel am 9. Mai 2019 am Weißen Stein. Fast 100 Menschen aus kulturtreibenden Vereinen, Sportvereinen sowie anderen Vereinen und Gruppierungen stellten nun bei Kaffee und Kuchen weitere Kontakte her.