Engagement in Brüggen : Berthold Schulze startet Spendentour für Winzerdorf Rech

Berthold Schulze startet eine Spendentour für Rech/Ahrtal. Foto: Schulze

Brüggen Berthold Schulze aus Brüggen will seinen Ferien in Frankreich mehr Sinn geben: Der 67-Jährige sammelt Spenden für sein früheres Urlaubsziel.

Im französischen Boulogne-sur-Mer war Berthold Schulze, Polizeibeamter im Ruhestand aus Brüggen, noch nie, seine Französisch-Kenntnisse stammen aus der Schulzeit. Und dennoch steigt der 67-Jährige am Mittwoch auf sein E-Bike und radelt von der Roermonder Straße in Richtung Frankreich. Für Schulze „Freiheit“, zumal er wiederkommen kann, wann er will. Der Brüggener macht nicht einfach Urlaub mit dem Rad: Er will auf seiner 1500-Kilometer-Tour Spenden für den Winzerort Rech im Ahrtal sammeln. Sein Vorbild ist Friedhelm Leven, der soeben von seiner Fahrt für die Burundi-Hilfe zurückkehrte.

In Rech habe er mit seiner Frau oft Urlaub gemacht, der stellvertretende Bürgermeister war der Vermieter für das Ehepaar. Durch ihn weiß Berthold Schulze: „Dort ist immer noch vieles im Argen, es mangelt an allem.“ Versicherungen würden auf Zeit spielen, Verwaltungen würden bürokratisch arbeiten, staatliche Hilfen kämen nur schleppend an.

„Die Not ist immer noch sehr groß und sollte nicht durch andere aktuellere Ereignisse vergessen werden“, nennt Schulze als Motivation für seine Spendenfahrt. Das gesammelte Geld will er komplett der Freiwilligen Feuerwehr in Rech zur Verfügung stellen, die ein Spendenkonto eingerichtet hat; für Spenden werden Quittungen ausgestellt. Die erste Spende hat der Brüggener bereits erhalten – von einem Fahrradhändler aus Born, der ihm kostenfrei einen zweiten Akku zur Verfügung stellte.

Antwerpen, Gent, Brügge, Ostende, Dünkirchen, Boulogne-sur-Mer, Waterloo, Dinant, Vianden, Aachen und dann zurück nach Brüggen: Mit diesen Stationen hat der 67-Jährige seine Tour geplant. Allein zehn Tage will er an der Küste verbringen und dort Hummer, Lobster oder Muscheln genießen, in Lokalen nahe seiner jeweiligen Airbnb-Unterkunft.

Für seine Spenden-Fahrt hat Berthold Schulze trainiert. Regelmäßig durchquert er das Depot im Brachter Wald mit dem Rad – und sorgt dort sogar für mehr Sauberkeit. Denn er sammelt achtlos weggeworfene Corona-Schutzmasken ein und entsorgt sie.