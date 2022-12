Außergewöhnliche Veranstaltung in Partnergemeinde Beesel Brüggener sollen beim „Draaksteken“ mitmachen

Gesucht würden Menschen, die gern bei Partymusik arbeiten und Kontakte zur niederländischen Partnergemeinde Beesel knüpfen möchten. Ein Informationsabend findet statt am Mittwoch, 18. Januar, im „Pub de Troubadour“, Markt 7, in Beesel; er beginnt um 20.30 Uhr. Wer sich für eine Teilnahme an diesem Treffen interessiert, soll sich beim „Draaksteken“-Orgateam anmelden per E-Mail an die Adresse: horecapersoneel@draaksteken.nl.