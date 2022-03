Kultur in Brüggen : Mutmacher-Buch in der Pandemie

Brüggen Peter Jansen hat einen neuen Band mit mehr als hundert Gedichten und kleinen Kurzgeschichten im Selbstverlag herausgegeben. Damit (und mit seinem ersten Buch) ist er am Sonntag, 20. März, ab 10 Uhr, mit einem kleinen Stand beim Büchermarkt im Brüggener Zentrum dabei.

Den Obertitel „Schubsengel“ hat Jansen dabei erneut gewählt, er hat sich aber für ein neues Motto entschieden: „Mut tut gut“. Die Gedichte und die kurzen Geschichten hat Jansen in der Zeit zwischen 2013 und bis zur Veröffentlichung seines neuen Buches aufgeschrieben. „Ich habe so viele davon“, erzählt er mit einem Lachen. „Damit könnte ich sogar noch ein drittes Buch füllen.“

Was er mit seinem neuen Buch, das jetzt mitten in der Corona-Pandemie erschienen ist, erreichen will: „Das neue Werk soll den Menschen Mut machen.“

Info Peter Jansen: „Schubsengel: Mut tut gut“. 172 Seiten, Preis: 9,80 Euro. Erhältlich etwa im lokalen Handel bei der „Buchhandlung am Kloster“ in Brüggener Zentrum, im „Buchladen Jansen & Mausberg“ in Nettetal-Kaldenkirchen oder bei „Musterknabe & Fräulein Schneider“, Klosterstraße in Brüggen.