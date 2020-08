Neuer Service im Brüggener Rathaus : Brüggener können Termin im Rathaus online buchen

Brüggen Der Bürgerservice im Brüggener Rathaus wird digitaler: Bürger können dort ab sofort online einen Termin für einen Rathausbesuch buchen.

Die Gemeindeverwaltung Brüggen will mit ihren Dienstleistungen für die Menschen digitaler werden. Über eine neue Möglichkeit berichtete Thomas Jäger in der jüngsten Ratssitzung in der Burggemeindehalle: „Ab sofort können die Bürger online Termine für ihren Besuch im Rathaus buchen“, sagte Jäger. Diese Möglichkeit werde bereits sehr gut angenommen. Sie soll bald nicht nur im Rathaus am Kreuzherrenplatz, sondern auch in der Nebenstelle an der Brachter Marktstraße 36 angeboten werden.