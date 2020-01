Karneval in Brüggen : Karnevalsgesellschaft hat alle Termine abgesagt

Brüggen Außenstände beim Finanzamt waren der Grund, warum die Brüggener Karnevalsgesellschaft alle Termine abgesagt hat. Doch die sind jetzt beglichen.

Der Ehrenvorsitzende Klaus Schmitz und Geschäftsführer Karl-Heinz Jobst teilen jetzt mit, dass bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung Ende Oktober 2019 kurzfristig entschieden wurde, in dieser Session keine eigenen Veranstaltungen durchzuführen. Den Hintergrund erklären sie: „Von 2013 bis 2017 wurde die Grenze für die Kleinunternehmerregelung überschritten, so dass Umsatzsteuer hätte abgeführt werden müssen.“

Bei Gründung einer Rechtsform haben Kleinunternehmer – auch Vereine, die als Kleinunternehmer tätig sind – bis zu einem geschätzten Umsatz von 17.500 Euro für das Gründungsjahr die Wahl, diese Regelung anzuwenden. Somit müssen sie auf eigene Rechnungen keine separate Umsatzsteuer ausweisen. Ab einem Umsatz von 50.000 Euro in den Folgejahren kann die Kleinunternehmerregelung aber nicht mehr angewandt werden. „Es war niemandem aufgefallen, dass diese Grenze überschritten wurde“, so Jobst und Schmitz. „Als das Finanzamt mit einer hohen Zahlungsaufforderung kam, hat uns das schlaflose Nächte bereitet.“ Sie betonen, dass alle Forderungen des Finanzamtes nun beglichen wurden. Dazu haben die Vorstandsmitglieder und die Mitglieder in ihre privaten Portemonnaies gegriffen. „Leider waren unsere Veranstaltungen nie so gut besucht worden, dass wir gut daran verdient hätten. Wir waren froh, wenn wir mit Plus-Minus-Null aus der Sache rauskamen“, sagen beide. Trotz hochkarätiger Künstler habe die Unterstützung aus der Bevölkerung gefehlt.