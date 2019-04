Prozess in Krefeld : Waage des Heilpraktikers war ungeeignet

Brüggen/Krefeld Der Prozess um den Brüggener Klaus R. vor dem Landgericht Krefeld lief weiter. Bei einer Demonstration des Abwiege-Vorgangs wurde deutlich: Seine Waage war für das Wiegen kleiner Mengen im Milligrammbereich absolut ungeeignet.

Der zweite Prozesstag im Fall um den Heilpraktiker Klaus R., der in Brüggen ein Biologisches Krebszentrum betrieb, beschäftigte sich mit einer Nachstellung des Abwiege-Prozesses. Laut Anklage soll der Heilpraktiker aus Moers beim Wiegen fahrlässig gehandelt haben und sich vermessen haben. Durch eine so entstandene Überdosis soll er drei Menschen getötet haben.

In der Mitte des Saals 167 im Landgericht Krefeld stand das so wichtige Objekt für diesen Prozess: eine gräulich silberfarbene Waage. Auf dieser Waage wog der Anklagte den experimentellen Wirkstoff 3-Bromopyruvat (3-BP) ab, welchen er als eine Art letztes Wundermittel seinen totkranken Patienten injizierte.

Die Staatsanwaltschaft führte ein Beispiel eines Patienten von R. vor, in dem der Anklagte diesem 210 Milligramm verabreichte. Dies geschah in zwei Dosierungen, jeweils mit 105 Milligramm. Und da fing das Problem schon an: Denn die Waage von R. konnte die dritte Stelle nach dem Komma, also die Milligrammangabe, gar nicht anzeigen. Deshalb habe R. „immer in Richtung 100 runtergewogen“. Aber auch bei einer Dosis von 210 Milligramm hätte R. nie sicher sein können, ob es nicht 216 oder 218 Gramm sind, so Staatsanwältin Plass.