Politik in Brüggen : Grüne: Anwalt als Bürgermeisterkandidat

Der Vorstand der Brüggener Grünen schlägt den Mitgliedern Benedikt Pasch als Bürgermeisterkandidaten vor. Sie entscheiden am 8. Februar.

Der Kampf um den Chefsessel im Brüggener Rathaus wird spannender. Der Vorstand von Bündnis 90/Die Grünen wird den Anwalt Benedikt Pasch (30) als Bürgermeisterkandidaten vorschlagen. Pasch ist bisher in Brüggen politisch nicht in Erscheinung getreten; er ist passives Mitglied der Partei. Vor der Entscheidung der Mitglieder am Samstag, 8. Februar, wollte er sich nicht zu seiner Kandidatur äußern. Sie treffen sich um 10 Uhr zur Versammlung im „Hoch3“. Ulrich Deppen, einer der grünen-Vorsitzenden, ist da weniger zurückhaltend: „Wir haben mit Benedikt Pasch als Fachanwalt für Verwaltungsrecht einen starken Kandidaten.“

Die Brüggener Sozialdemokraten haben bereits am 19. Dezember für die Kommunalwahl alles klar gemacht: Sie setzen zum vierten Mal auf einen bekannten Herausforderer: Udo Rosowski. Der Ratsherr, Vizebürgermeister und Kreistagsabgeordnete wird nach 2014 zum zweiten Mal gegen Frank Gellen antreten. Rosowski war auch in den Jahren 1999 und 2004 als SPD-Bürgermeisterkandidat in Brüggen aufgestellt worden.

Der Mann, mit dem das geschehen soll, ist in der Brüggener Politik ein unbekanntes Gesicht. Benedikt Pasch, geborener Eisenberger, ist tätig als Syndikus eines Energie-Unternehmens und niedergelassener Anwalt in Brüggen. Er hat sich neben Verwaltungsrecht spezialisiert auf öffentliches Baurecht sowie Umwelt- und Energierecht. Zu seinen beruflichen Stationen zählen Trier, Andernach, Düsseldorf und Tokio. Studiert hat der 30-Jährige in Trier und Speyer. Geboren und aufgewachsen in Nettetal, absolvierte er sein Abitur am Albertus-Magnus-Gymnasium in Viersen-Dülken. Über seine Frau Nadine Pasch ist er seit 13 Jahren mit der Burggemeinde Brüggen verbunden, seit 2019 lebt das kinderlose Paar in einem Haus an der Klosterstraße.