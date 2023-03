Sportevent in Brüggen Zum Jubiläums-Auftakt bei TuRa kommt Weisweiler-Elf

Zum ersten Mal sei ein Ehrenamtstag am Samstag, 24. Juni, für die rund 140 Aktiven aus allen Abteilungen bei TuRa Brüggen geplant. Dies solle eine Wertschätzung darstellen, für all diejenigen, die ihre Zeit und ihr Engagement dem Verein widmen, so Weiß. Dies seien nicht nur Trainer oder Übungsleiter, sondern auch andere Unterstützer des Vereins. Außerdem soll der Ehrenamtstag kein einmaliger Termin im Jubiläumsjahr sein. Man wolle ihn auch in den kommenden Jahren weiter anbieten. Was allerdings genau für die Ehrenamtler stattfinden wird, stehe noch nicht fest.