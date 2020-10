Diebe kamen durch den Wintergarten : Zeugen nach Einbruch in Brüggen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen für den Einbruch (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Brüggen Noch steht laut Polizei nicht fest, wie hoch die Beute der Einbrecher ausgefallen ist. Sie sind am Montag zwischen 18 und 20.45 Uhr in ein Haus in Brüggen gelangt.

Was die Einbrecher bei ihrer Tat am Montag in der Zeit zwischen 18 und 20.45 Uhr gestohlen haben, ist laut Polizei noch nicht bekannt. Sie brachen in ein Haus an der Straße „In der Stieg“ in Brüggen ein, indem sie die Tür zum Wintergarten und ein Fenster aufhebelten.

Anschließend durchsuchten sie alle Räume des Hauses. Wer diesen Einbruch beobachtet hat und Hinweise dazu geben kann, kann sich als Zeuge bei der Polizei unter der Telefonnummer 02162 3770 melden.

(busch-)