Neubau in Brüggen Wohnungen ersetzen Gästehaus des Hotels „Brüggener Klimp“

Vor zwei Jahren errichtete die Roger Bau ein Mehrfamilienhaus mit fünf Eigentumswohnungen im Zentrum von Born, direkt neben der Kirche – nun steht das Projekt im Brüggener Zentrum an. Das neue Gebäude soll nach Angaben des Bauherren barrierearm werden, ein Aufzug ist geplant. Im Keller errichtet er eine Tiefgarage mit acht Stellplätzen. Die Architektur des Gebäudes lehnt sich an den sogenannten Bauhaus-Stil an. Dieser arbeitet mit klaren Linien und rechteckigen Formen. Die äußere Gestaltung des Hauses soll geprägt sein vom Zusammenspiel der Klinkerflächen und der Struktur der Vorhangfassade. Der Baukörper soll sich gut in die umgebende Bebauung einpassen.