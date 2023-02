Abstimmung zum Etatentwurf 2023 in Brüggen “Wir“-Fraktion stimmt dem Etatentwurf zu

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen im Rat, auch liebe Gäste, die Sie, stellvertretend für alle Bürgerinnen und Bürger der Burggemeinde die Ergebnisse unserer Arbeit mit zu tragen haben,

vor ein paar Tagen hörte ich im Radio, Ex-Kanzlerin Merkel werde wohl über die Zeiten für einen Satz in Erinnerung blieben. Sie wissen ja welchen – Wir schaffen das.

Ja, haben wir geschafft. 2015/16 kamen ganz viele Menschen auch zu uns. Heute, sieben Jahre später scheinen uns die Handicaps von damals als kleines Vorgeplänkel. COVID-19, Krieg in der Ukraine, drohende Energieknappheit und eine erneute Flucht von Menschen zu uns. Verbunden mit der Aufgabe, diese Menschen unterzubringen. Und als wären diese Krisen nicht schon Herausforderung genug, auch finanzielle Herausforderung, da bedient sich auch noch der Kreis Viersen wie wir meinen rücksichtslos an unserer Gemeindekasse.

Ja, wir schaffen das. Natürlich. Aber ganz ehrlich? Wie wollen wir denn da noch einen ausgeglichenen Haushalt aufstellen? Was sollen wir tun? Etwa prüfen, ob wir vielleicht zwei Parkbänke weniger aufstellen? Dass es nur eine von fünf Ratsfraktionen geschafft hat, Sparvorschläge vorzulegen, sagt doch alles! Wir sind nicht nur mit unserer Gemeindekasse am Limit, sondern auch mit den Ideen, wie wir jetzt akut noch so viel Geld zusammenkratzen können, um den Haushalt auszugleichen. Um so mehr ist es unanständig, wenn sich Einzelne an unserer Gesellschaft bereichern! Bund und Land haben in den vergangenen Jahren Instrumente geschaffen, die in Brüggen noch nicht umgesetzt werden. Und auch wenn diese Möglichkeiten sicher nicht den ganzen Schlamassel beheben werden, so geht es auch nicht, dass wir unsere Möglichkeiten ungenutzt lassen. Erlauben Sie mir deshalb, einen Blick nach vorn zu werfen, damit wir jetzt in die Wege leiten, was wir demnächst brauchen. Für diesen Haushalt ist das leider zu spät.

Wie Sie wissen, wendet die Gemeinde aktuell und in den vergangenen Jahren viel Geld auf, um Wohnraum zur Unterbringung zu beschaffen. Für die Unterbringung und Aufnahme geflüchteter oder obdachloser Menschen wendet die Gemeinde in diesem Jahr 479.000 auf, von denen 79.000 EUR nicht durch Bund, Land oder sonstwen erstattet werden. Wobei das gar nicht die ganze Wahrheit ist, unbegleitete Minderjährige werden ebenfalls untergebracht jedoch über den Kreis abgerechnet, Geld das wir jedoch über die Kreisumlage abzugeben haben und ebenfalls nicht erstattet bekommen.

Was man im Zusammenhang vielleicht auch mal erwähnen darf: Da gibt es Menschen, die stellen Wohnraum zu anständigen Mietkonditionen zur Verfügung, ohne die schwierige Situation der Gemeinde auszunutzen. Vielen herzlichen Dank an diejenigen, dass sie uns nicht noch zusätzliche Last aufbürden! Ausdrücklich nicht gemeint sind aber die, die um die Notlage der Gemeinde wissen und dann das Mietschräubchen noch ein wenig extra härter ziehen. Aber zu denen komme ich später noch. Doch es kommt noch verwerflicher! Es gibt Menschen, die verfügen über Wohnraum und stellen den ganz bewusst nicht zur Verfügung! Im Umkreis von nur 100 Meter Luftlinie um mein eigenes Haus herum sind mir zwei leer stehende Häuser bekannt. Das eine seit zwei Jahren, das andere noch länger. Und ich bin mir sicher, dass sich nicht die beiden einzigen Leerstände im Gemeindegebiet zufällig in meiner Nachbarschaft befinden. Als Mittel dagegen hat das Land Mitte 2021 das Wohnraumstärkungsgesetz verabschiedet. Darin gibt es unter anderem die Zweckentfremdungssatzung. Zweckentfremdung hört sich nach Airbnb an oder danach, dass Wohnraum zu gewerblichen Zwecken missbraucht wird. Ja, sowas haben wir auch, aber das ist das geringste Problem. Die Satzung meint aber ganz besonders auch das bewusste Leerstehenlassen von Wohnraum. Über einen Zeitraum von mehr als sechs Monaten.

Wohlgemerkt, es geht hier nicht um eine Wohnraumdebatte, sondern darum, dass die Gemeinde gewaltige Summen Geldes aufwenden muss und nicht erstattet bekommt. Geld mit dem sie Wohnraum anmieten muss, den die Rücksichtslosen in unserer Gesellschaft bewusst verknappen! Das Wohnraumstärkungsgesetz ist für uns ein Haushaltsinstrument. Das Werkzeug liegt vor, wir müssen es nur einsetzen.

Oder wussten Sie, dass jemand, der bewusst einen Leerstand vorhält auch noch die Chance hat, sich die Hälfte der anfallenden Grundsteuer erstatten zu lassen? Wie pervers ist das denn?! Wir haben Wohnungsnot, nicht nur Geflüchtete können nicht untergebracht werden, auch Menschen aus Brüggen, Bracht und Born finden keine Wohnung. Die Gemeinde zahlt sich dumm und dusselig, aber jemand der bewusst Wohnraum leer stehen lässt, bekommt dafür sogar eine finanzielle Entschädigung aus der Gemeindekasse?! Auch in Brüggen gab es wohl schon solche Fälle, wenn auch nicht in großem Umfang.

Wir schaffen das? Nein! So was wollen wir gar nicht schaffen! Was wir wollen, ist etwas gegen diejenigen unternehmen, die sich auf unser aller Kosten ins Fäustchen lachen. Nun machen wir zwar nicht die Steuergesetzgebung, aber etwas dagegen unternehmen können wir vielleicht trotzdem. Jeder Mieter, der eine Wohnung kündigt, macht das entweder fristgerecht oder er präsentiert einen Nachmieter. Die Gemeinde bräuchte also nur mal öffentlich bekannt zu geben, dass sie sehr gerne dieser Nachmieter wäre. Das träfe gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe! Erstens erhielte die Gemeinde so Zugriff auf dringend benötigten Wohnraum und ließe im eigenen Interesse einigen Druck aus dem Mietpreiskessel. Zweitens wäre das ein Riegel gegen Leerstand und Grundsteuer-Rückerstattung. Und drittens würde das auch etwas helfen gegen überzogene Mieten, gegenüber der Gemeinde selbst und allen anderen Wohnungssuchenden. Übrigens zahlt jeder sozialversicherungspflichtig Beschäftigte der in Brüggen eine Wohnung findet in die Umlage ein, die die Gemeinde über Schlüsselzuweisungen zurückerhält. Wussten Sie eigentlich, dass diese Schlüsselzuweisungen noch vor den Grundsteuern und vor der Gewerbesteuer die größte und zugleich sicherste Einnahmequelle aller neun Kommunen im Kreis Viersen sind? Merken Sie, wie Wohnraum auch Finanzpolitik sein kann? Wenn wir das zu spielen wissen, dann schaffen wir das! Dritter Hebel: Das kennen Sie auch alle. Fahren Sie mal offenen Auges durch unsere ehemaligen Neubaugebiete. Ich meine sowas wie den hintere Bereich vom Angenthoer, wie die Brachter Mühle, Wildor-Hollmann- und Leonard-Jansen-Straße oder auch Born nördlich der Boisheimer Straße. Überall finden Sie ungenutzte Hausbaugrundstücke. Ab 2025 wird es eine Grundsteuer C auf baureife aber ungenutzte Grundstücke geben. Das heißt, dass wir bereits im übernächsten Haushalt davon profitieren können, dass ein jahrelanges Reservieren steuerlich erschwert wird. Kurzer Schwenk auf die Kollegen der Parteien: Die Grundsteuer C wird gerade von den Bundesländern bunt durch alle Koalitionen ausgearbeitet. Da sind alle dabei, lassen Sie uns also alle an einem Strang ziehen. Und uns als Gemeinde Brüggen betrifft das insofern, als dass wir ab 2025 all diejenigen Grundstücke auch kennen müssen, die mit der Grundsteuer C belegt werden sollen. Da gilt es Vorarbeit zu leisten und ich fordere den Bürgermeister herzlich gerne auf, diese Vorarbeiten nun anzuordnen. Jetzt.

Wie gesagt, zeige ich hier mit der Perspektive auf die folgenden Haushalte auf, welche Möglichkeiten wir aktuell noch nicht nutzen bzw. an welcher Stelle hier Vorarbeiten zu leisten sind, um zum richtigen Zeitpunkt nicht mit leeren Händen dazustehen.

Für dieses Mal müssen wir durch einen solch miesen Haushalt aber wohl durch. Wie gesagt, wenn Ihnen daran gelegen ist, noch irgendwo zwei Parkbänke zu streichen, dann nur zu! Wir sehen keine Ausgaben, die völlig überflüssig sind. Sicher, im einen oder anderen Fall kann man aus parteipolitischer Ideologie oder Kirchturmdenken noch das eine wollen oder das andere lassen. Jedoch immer zu Lasten einer Gesamtperspektive für die Gemeinde. Lassen Sie das!

Wir stimmen der Haushaltssatzung zu. Es ist aus unserer Sicht ehrlich und aufrichtig, an der Verbesserung einer misslichen Lage zu arbeiten, anstatt den Haushalt abzulehnen, aber zur Verbesserung der aktuellen Situation keine Vorschläge vorlegen zu können. Ich habe hier drei oder vier Vorschläge für die Zukunft aufgezeigt, die gewiss nicht den Haushalt retten werden, aber die, sagen wir mal, für knappe hunderttausend Euro gut sind. Sechs Fraktionen, wenn jede Fraktion Vorschläge für hunderttausend hat, sind wir gar nicht so weit vom rettenden Ufer entfernt. Dann schaffen wir das tatsächlich!

Die Wir schließt sich dem Dank an die Verwaltung, die Kämmerei und der Fördermittelmanagerin an. Und ich danke Ihnen, dass Sie unserem Beitrag zum Haushalt zugehört haben.