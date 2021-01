Neueröffnung in Brüggen : Wippermann-Gruppe eröffnet Corona-Schnelltest-Center

Brüggen Die Wippermann-Gruppe hat bereits im Dezember ein Testzentrum in Willich eröffnet. Nun folgt ein zweites Schnelltest-Center in Brüggen. Dieses soll am 1. Februar seine Arbeit aufnehmen.

Am Montag, 1. Februar, öffnet die Fimengruppe Wippermann ein Corona-Schnelltest-Center an der Straße Born 26a in Brüggen Born. Dort sind nach vorheriger Terminvereinbarung Corona-PoC-Antigen- und Corona-Antikörper-Schnelltests möglich. Termine können online über www.wippermann-gruppe.de gebucht werden. Die Wippermann Gruppe, ein Unternehmen in der Erste-Hilfe-Aus- und Fortbildung, hat am 1. Dezember mit Corona-Schnelltests in Willich gestartet. Nun folgt wegen der großen Nachfrage der zweite Standort in Brüggen.