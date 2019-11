Brüggen : Brüggen will zwei lang gesperrte Brücken erneuern

Brüggen Die Brücke über die Schwalm an der Klosterstraße ist seit 18 Monaten gesperrt. Darüber wundern sich viele Brüggener und Besucher.

Wie die Brücke an der Klosterstraße muss auch die Brücke an den Dilborner Benden erneuert werden. Für beide Vorhaben hat Kämmerer Oliver Mankowski Ausgaben in Höhe von 140.000 Euro angekündigt und von den Mitgliedern des Gemeinderats genehmigen lassen. „Die gesperrte Brücke an der Klosterstraße ist kein Bild für Brüggen, das hätte durchaus schneller laufen sollen“, sagt Gellen.