Leihräder in Brüggen : Brüggen will mehr Pedelecs verleihen

Die Niederrheinräder sind bei Touristen sehr beliebt. Sie werden auch in Brüggen verliehen. Foto: Niederrhein Tourismus

In der Gemeinde Brüggen gibt es zu wenig Pedelecs, die an Radtouristen verliehen werden könnten. Diese Lücke soll jetzt geschlossen werden. Mit diesem Thema beschäftigen sich die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus am Dienstag, 3. März.

